Il contratto che lega Karol Linetty al Torino scadrà il prossimo 30 giugno ma il rinnovo è praticamente una formalità. Questo perché la società granata ha una clausola per il prolungamento per un'altra stagione, fino al 2025, che può attivare in qualsiasi momento.



In casa Torino non c'è quindi fretta di trovare un nuovo accordo ma nei prossimi mesi verrà attivata la clausola, poi il dt Davide Vagnati parlerà con il l'agente del calciatore per cercare un nuovo accordo.