Sofyan Amrabat è uno degli obiettivi di mercato del Torino in vista della prossima stagione. La trattativa per il centrocampista della Fiorentina, però, non decollerà fino a quando il direttore tecnico Davide Vagnati non riuscirà a piazzare uno dei centrocampisti in rosa (escludendo Soualiho Meité).



Il principale indiziato all'addio è Karol Linetty, che piace allo Spezia. La trattativa con i liguri è per ben lontana dalla chiusura: solamente dopo che arriverà la fumata bianca l'eventuale trattativa per Amrabat potrà decollare.