A Santa Cristina Valgardena, dove il Torino da martedì è in ritiro, è arrivato anche Karol Linetty. Al centrocampista erano stati concessi alcuni giorni di vacanza in più, considerato che fino a poche settimane fa era impegnato con la nazionale della Polonia agli Europei. Avrebbe avuto diritto ad ancora qualche giorno di vacanza ma ha preferito tagliarsi le vacanze per iniziare a lavorare il prima possibile con Ivan Juric.



Linetty è arrivato ieri pomeriggio in Trentino Alto Adige e oggi inizierà a lavorare agli ordini di Ivan Juric.