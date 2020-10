Può tirare un sospiro di sollievo Marco Giampaolo: le condizioni di Karol Linetty e Amer Gojak, entrambi usciti malconci dalla partita contro il Lecce, non paiono particolarmente gravi e entrambi i giocatori dovrebbero essere a disposizione per la partita di domenica contro la Lazio (ammesso che si giochi).



Per il Torino è particolarmente importante il recupero di Linetty, considerato che Giampaolo lo considera uno dei titolatissimo della sua squadra. Gojak dovrebbe invece comunque partire dalla panchina.