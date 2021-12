Karol Linetty sta faticando a imporsi con continuità nel Torino di Ivan Juric, nonostante nelle prime giornate di campionato abbia collezionato diversi minuti. Da quando Marko Pjaca e Dennis Praet hanno risolto i loro problemi fisici, per il polacco gli spazi in campo si sono sempre più ridotti, nonostante questo la sua permanenza fino al termine della stagione è certa.



Linetty non verrà messo sul mercato a gennaio, il giocatore gode comunque della stima di Juric, nonostante non lo consideri un titolare.