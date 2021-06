Tra i giocatori che il Torino ha messo sul mercato c'è anche Karol Linetty. Il centrocampista era stato voluto fortemente da Marco Giampaolo ma in granata non è mai riuscito a incidere: ora il dt Davide Vagnati è al lavoro per trovargli una nuova squadra.



Tra le possibili destinazioni di Linetty c'è anche lo Spezia ma l'affare potrà decollare solamente a una condizione: che il Marco Giampaolo firmi per il club ligure.