Karol Linetty è sempre più vicino al pieno recupero e potrebbe essere convocato per la partita del Torino contro il Verona in programma il prossimo 4 gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino.



Linetty da tempo si allena a parte a causa di un infortunio muscolare ma le sue condizioni sono migliorate e Ivan Juric spera di poterlo portare almeno in panchina per la prima partita di campionato del 2023.