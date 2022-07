Karol Linetty lascerà il Torino in questa sessione di mercato ma non per andare allo Spezia: il centrocampista polacco ha infatti rifiutato l'offerta dei liguri, che lo avrebbero voluto come parziale contropartita tecnica per liberare Giulio Maggiore.



Il motivo del rifiuto di Linetty è da ricercare nella sua voglia di tornare alla Sampdoria, squadra a cui è rimasto molto legato: in blucerchiato sa inoltre che ritroverebbe un tecnico che stima molto come Marco Giampaolo, proprio l'allenatore che lo aveva portato al Torino.