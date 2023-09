Il Torino scende in campo contro il Genoa per il match delle 18.30 con Duvan Zapata per la prima volta in granata. Proprio di lui ha parlato Karol Linetty a Dazn, suo ex compagno alla Sampdoria:



"Sappiamo tutti che è forte, ho giocato con lui alla Sampdoria. Conosciamo le sue caratteristiche, può aiutarci molto".