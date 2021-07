L'addio di Karol Linetty al Torino non è scontato. Nel ritiro di Santa Cristina Valgardena il centrocampista polacco si sta mettendo in luce agli occhi di Ivan Juric, che lo sta provando come trequartista nel suo 3-4-2-1.



Su Karol Linetty aveva posato i propri occhi lo Spezia ma, ora, una sua partenza non è scontata: sarà l'allenatore croato a decidere il futuro del numero 77 granata. Lo Spezia nel frattempo attende.