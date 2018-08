Adem Ljajic resterà al Torino o partirà? Un interrogativo questo che avrà una risposta definitiva fra poche ore, entro la mezzanotte di venerdì 31 agosto quando il calciomercato in Germania e in Turchia sarà ufficialmente chiuso. Schalke 04 e Besiktas continuano a corteggiare il trequartista serbo, ma il suo addio alla squadra granata non è del tutto scontato.



"Io voglio restare, ma non dipende da me" ha dichiarato Adem Ljajic uscendo dal Filadelfia, dopo l'allenamento di ieri pomeriggio, rispondendo ai tifosi che a gran voce gli hanno chiesto di restare. Parole, queste, che potrebbero portare a un epilogo diverso della vicenda da quello sperato in Turchia e in Germania.