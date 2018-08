Adem Ljajic sta per diventare un calciatore del Besiktas. La conferma che il trequartista serbo sta per lasciare il Torino è arrivata da uno degli agenti del calciatore, Meris Dolovac, che nelle storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato un selfie con lo stesso Ljajic accompagnato da una scritta inequivocabile: "Besiktas".



Ma non solo, sempre Meris Dolovac ha anche pubblicato una foto con il tabellone con gli aerei in partenza con, cerchiata, la destinazione Istanbul. Ljajic lascia così il Torino dopo due stagioni in cui ha collezionato in totale, tra campionato e Coppa Italia, 65 presenze segnando 18 gol.