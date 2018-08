Nelle ultime ore sui social network si è sparsa la voce, infondata, che Adem Ljajic avesse già lasciato Torino per partire alla volta di Istanbul e firmare il proprio contratto con il Besiktas. Una voce che aveva trovata qualche conferma in alcuni siti turchi, ma ora smentita dal fatto che il calciatore serbo questo pomeriggio è regolarmente in campo con i propri compagni di squadra per il primo allenamento in vista della Spal.



Al suo ingresso sul terreno del Filadelfia, Ljajic è stato accolto da una vera e propria ovazione da parte dei tifosi granata presenti sulle tribune che vorrebbero continuare a vederlo con la maglia del Torino.