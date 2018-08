Con la cessione di M'Baye Niang ormai certa, per il passaggio dell'attaccante senegalese al Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto si attende solo l'ufficialità, resta da definire il futuro di Adem Ljajic. Il Besiktas continua a corteggiare il trequartista, i suoi procuratori lo spingono ad accettare l'offerta del club turco ma il giocatore sta valutando anche l'ipotesi di restare al Torino.



Le tante testimonianze d'affetto ricevute dai tifosi negli ultimi giorni non hanno lasciato indifferente Ljajic, per questo motivo il trequartista sta valutando anche l'ipotesi di restare ancora al Torino.