La prossima estate Adem Ljajic con ogni probabilità non sarà più ufficialmente un calciatore del Torino. Il fantasista serbo, al momento in prestito al Besiktas, è uno dei titolari della formazione bianconera di Istanbul dove sta vivendo un periodo d'oro: con i suoi gol e i suoi assist sta infatti trascinando sempre più in alto la squadra dopo un inizio di stagione difficile.



Perché si attivi la clausola dell'obbligo di riscatto di Ljajic da parte del Besiktas è necessario che il club turco termini il campionato nelle prime tre posizioni (è al momento è proprio al terzo posto), ma anche se la posizione inferiore dovesse essere inferiore alle aspettative è sempre pù probabili che il Besiktas versi nelle casse del Torino i 6,5 milioni di euro necessari per riscattare il giocatore.