Adem Ljajic nei prossimi mesi dovrebbe diventare a tutti gli effetti un calciatore del Besiktas. Il trequartista serbo, infatti, è ancora di proprietà del Torino, ma non appena arriverà a totalizzare diciassette presenze con la formazione di Istanbul, scatterà la clausola dell'obbligo di riscatto da parte dei bianconeri di Turchia.



Al momento Ljajic, tra campionato e Europa League, ha giocato undici partita con il Besiktas, un numero che sarebbe potuto essere più alto se non fosse stato per un infortunio che lo ha tenuto fermo diverse settimane. Per acquistare il trequartista a titolo definitivo, il Besiktas dovrà versare nelle casse del Torino 6.5 milioni di euro.