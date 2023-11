E' un periodo complicato per il Torino, che dopo l'avvio di campionato in salita è stato eliminato anche dai sedicesimi di Coppa Italia per mano del Frosinone. Di Francesco ha superato il turno puntando sui suoi giovani, primo gol italiano di Ibrahimovic e rete decisiva di Reinier nei supplementari. A far arrabbiare i granata però è stato l'arbitraggio di Fourneau, giudicato "" dal presidente del Toro- "Sul gol del Frosinone c'è un fallo su Gineitis - continua il numero uno granata nel post partita ai microfoni di Tuttosport - per non parlare del rigore.. Juric? La fiducia verso di lui resta intatta, ci mancherebbe altro".