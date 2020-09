Gli slot in uscita stanno impegnando molto gli uomini mercato del Torino in questi giorni. In particolare parliamo dell’attaccante esterno classe 2000 Vincenzo Millico. Il ragazzo nella scorsa stagione ha trovato poco spazio sia con Mazzarri che con Longo e potrebbe emigrare altrove per avere più spazio. Al giocatore si sarebbe interessato lo Spezia, il club ligure infatti avrebbe avanzato una proposta di prestito ai granata. I piemontesi puntano molto sul ragazzo e vogliono mantenere il controllo sul suo cartellino ma, allo stesso tempo, vorrebbero dargli la possibilità di mostrare le sue qualità con maggiore continuità.