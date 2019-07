Il Torino prosegue la ricerca di un secondo portiere che possa ereditare il posto lasciato libero in squadra da Salvador Ichazo, a cui non è stato rinnovato il contratto. Tra le opzioni che sta valutando il direttore sportivo Massimo Bava c'è anche Emiliano Viviano.



L'estremo difensore non rientra più nei piani dello Sporting Lisbona e lui stesso si è proposto al Torino per il ruolo di vice Sirigu. La società granata sta prendendo tempo e valutando il possibile affare, nel frattempo il club portoghese ha fissato il prezzo del suo cartellino: 2 milioni di euro.