In casa Torino a giovare più di tutti della pausa forzata del campionato potrebbe essere Simone Zaza. L'attaccante, infatti, sta avendo la possibilità di allenarsi e recuperare la migliore condizione fisica che gli potrebbe permettere di guadagnare una maglia da titolare sabato prossimo contro il Napoli.



Non è un mistero che Moreno Longo desideri giocare con la coppa Belotti-Zaza: fino a questo momento ha avuto la possibilità di schierare i due attaccanti solamente per qualche minuto contro il Milan, ma al San Paolo potrebbe lanciare le due punte dal primo minuto.