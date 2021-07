Negli ultimi giorni si è spara la voce riguardo a una presunta trattativa tra il Torino e lo Zenit San Pietroburgo per un possibile trasferimento di Andrea Belotti al club russo.



Dei contatti tra le due società ci sono effettivamente stati ma, al momento, sembra difficile che l'operazione possa concretizzarsi. Il Gallo, infatti, non appare convinto del trasferimento in Russia ma non ha ancora preso una decisione definitiva.