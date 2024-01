Torino, l'omaggio a Riva prima della partita contro il Cagliari

Il nostro omaggio a Gigi Riva presso il Cimitero di Bonaria dove riposa “Rombo di Tuono”.#SFT pic.twitter.com/80Mlmta09u — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 26, 2024

Questa sera ilscenderà in campo contro ilnel primo anticipo della 22a giornata di campionato. Una partita che si giocherà in un contesto particolare, essendo la prima gara della formazione sarda dopo la morte diE a proposito di Rombo di Tuono, questa mattina una delegazione della società granata, composta dal direttore tecnicoe dal suo vice, si è recata al cimitero di Bonaria per rendere omaggio all'ex bomber e ha depositata una corona di fiori davanti alla sua tomba. Insieme ai dirigenti del Torino era presente anche, il figlio di Gigi Riva.