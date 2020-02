Il tecnico del Torino Moreno Longo ha commentato a Dazn la sconfitta in casa del Napoli: "Stiamo provando capire come mai sbagliamo così tanto a livello tecnico dopo aver riconquistato il pallone, non si può ridare sempre la palla al Napoli dopo averla recuperata. E' un aspetto su cui dobbiamo lavorare, mettendo più coraggio e personalità nelle giocate. Siamo delusi e arrabbiati. Una vittoria contro la Samp ci avrebbe permesso di invertire subito il trend negativo, ma dal giorno dopo sono subito stato chiaro con i giocatori: dobbiamo pensare di scendere sempre in campo per cercare di conquistare dei punti per salvarci, perché siamo a cinque punti ora. Due punte e reparti troppo distanti? L'idea non era di avere una scollatura così ampia tra centrocampo e attacco, volevamo rimanere bassi per evitare di permettere un palleggio tanto accentuato dal Napoli. Ci siamo resi conto che non possiamo avere due giocatori oltre la linea della palla. Non boccio nessuno ma di certo se dobbiamo lavorare con i due attaccanti dobbiamo farlo in modo diverso. L'aspetto mentale di grande difficoltà è molto chiaro, abbiamo approcciato benissimo alla partita, poi il gol dell'1-0 ci ha rispediti indietro. Quando giochiamo con lo spirito più libero ci esprimiamo meglio, dobbiamo capire come fare anche nelle situazioni di difficoltà, senza avere paura, altrimenti è impossibile riproporre qualsiasi tipo di situazione".