Moreno Longo, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Genoa: "Lo spirito Toro era all'interno di tutta la squadra. Siamo salvi? Ancora no, non lo dico né per scaramanzia né per troppo umiltà. Abbiamo fatto un bel passo in avanti ma finché la matematica non ci darà la certezza dovremo lavorare al meglio come abbiamo fatto fino ad adesso".



SUL MOMENTO - "Sto vivendo questo momento con grande senso di appartenenza. Qui sono passato da ragazzo fino ad arrivare in prima squadra. Zaza? Il suo utilizzo viene dal fatto che può giocare con Belotti. Serve tempo per allenare i giocatori e creare automatismi. De Silvestri è un ragazzo di grande affidabilità, ora che sta bene a livello fisico continueremo ad insistere con lui".