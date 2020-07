Niente conferenza stampa prepartita perche, alla vigilia del derby, ha comunque presentato la sfida di domani contro la Juventus ai microfoni di Torino Channel. "Se sono più emozionato o concentrato? Domani è una partita di cartello, molto importante. Una partita molto sentita per noi, per i nostri tifosi, per cui sono concentrato" ha esordito Longo.Come si affronta la Juve? La ricetta di Longo: "Dobbiamo essere squadra, uniti., bisogna aiutarsi uno con l'altro e anche saper soffrire insieme. Ma bisogna anche rispondere colpo su colpo alla Juve. Per questo dobbiamo essere bravissimi ad affrontare da squadra questa partita"."I diffidati? La partita successiva è sempre la più importante, per cui non mi condizionerà il fatto che ne abbiamo cinque. Siamo concentrati su questa partita, non facciamo calcoli, giocheremo questa con la migliore formazione".Sulle condizioni di: "Zaza sta meglio, vedremo in che possibilità di minutaggio può essere a disposizione della squadra. L'importante è averlo recuperato. Ansaldi sta meglio, dopo il suo problema fisico abbiamo cercato di recuperarlo facendolo allenare e facendogli giocare degli scampoli di partita. Vedremo se domani partirà dall'inizio o dalla panchina".Infine, Longo è tornato sul modo in cui il suo Torino dovrà affrontare la: ", è una partita che si gioca sul filo del rasoio anche dal punto di vista emozionale. Il cuore deve essere gestito anche dalla testa, la lucidità non deve far prevalere il fattore emozionale altrimenti non si riesce a fare quello che si ha intenzione di fare".