Il tecnico del Torino Moreno Longo analizza a Dazn la sconfitta in casa della Fiorentina: "Non abbiamo approcciato bene, abbiamo regalato il primo gol alla Fiorentina e non possiamo permettercelo. Poi la squadra è cresciuta, il palo di Belotti, poi è la seconda volta che ci fermano su un gol prima che la palla finisca in rete. Ci siamo sbilanciati e abbiamo preso il raddoppio su un nostro passaggio sbagliato e contropiede viola. Ora dobbiamo recuperare energie importanti per la partita con il Verona. La Fiorentian stava meglio di noi. Non mi piacciono gli alibi ma è la seconda partita se non la terza in cui il nostro avversario ha un giorno in più di riposo e anche il Verona avrà questo vantaggio. Eravamo particolarmente stanche e provati oggi dopo la gara con il Genoa, in un format così capita. Credere alla salvezza? Ci mancherebbe altro, non abbiamo bisogno che ce lo dica nessuno. Non guardiamo Genoa e Lecce ma i punti che dobbiamo fare. In questo format ci si può rifare dopo tre giorni. Formazione anti-Verona? La gara è finita da poco, è presto per pensarci. Futuro? Mi sembra doveroso (non parlarne, ndr)".