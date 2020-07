Moreno Longo, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Spal: "E' una partita molto importante, dovremo approcciare con uno spirito combattivo".



SULLE MOTIVAZIONI - "Sono assolutamente forti, non dobbiamo fare l'errore di abbassare la guardia, questa è una partita dove gli avversari non hanno niente da perdere. Non possiamo permetterci di abbassare l'attenzione".



SULLA SPAL - "Analizzo ciò che ha fatto in questo campionato, hanno battuto Atalanta e Lazio, hanno vinto qui all'andata. Hanno valori, dovremo essere bravi a tirare fuori una grande prestazione".



SU IZZO - "E' recuperato, è tornato in gruppo".