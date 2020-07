Per la partita di domenica contro il Bologna, Moreno Longo non potrà contare su Wilfred Singo: il terzino della Primavera, che mercoledì contro la Roma al debutto da titolare in serie A era stato tra i migliori in campo (segnando anche un gol), nell'allenamento di questo pomeriggio ha riportato una lussazione alla spalla sinistra.



L'allenatore del Torino ha però recuperato Armando Izzo, assente contro la Roma per un problema alla coscia. Il numero 5 del Torino potrà quindi essere regolarmente schierato nella difesa a tre contro il Bologna.