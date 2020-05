L'avventura al Torino di Moreno Longo, se il campionato non dovesse riprendere, potrebbe essere già terminata dopo appena tre partite: il presidente Urbano Cairo sembra infatti intenzionato a cambiare allenatore per la prossima stagione.



Longo potrebbe restare sulla panchina granata solamente nel caso in cui il campionato dovesse ricominciare e, nel finale, dovesse riuscire a inanellare una serie di risultati positivi. In caso contrario dovrà, con ogni probabilità, dare l'addio al Torino. I principali candidati alla sua sostituzione sono Marco Giampaolo e Ivan Juric.