Urbano Cairo e Massimo Bava hanno deciso: Moreno Longo sarà l'allenatore del Torino anche nella prossima stagione. L'idea del presidente e del direttore sportivo granata è quella di aprire un vero e proprio ciclo con in panchina l'ex tecnico della Primavera, che a febbraio ha sostituito l'esonerato Walter Mazzarri.



Per questo motivo Longo rinnoverà il proprio contratto con il Torino ma l'annuncio non verrà dato subito: bisognerà infatti attendere la fine del campionato in corso. Sempre ammesso che effettivamente riprenda e finisca.