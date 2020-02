Nel finale di Milan-Torino, Moreno Longo ha schierato per la prima volta da quando siede sulla panchina granata la coppia formata da Simone Zaza e da Andrea Belotti. L'infortunio occorso nelle scorse settimane al numero 11 aveva impedito al tecnico di adottare in precedenza questa soluzione tattica ma c'è da scommetterci che, anche se contro i rossoneri non ha portato ai frutti sperati, nel prossimo futuro si vedranno spesso insieme Zaza e Belotti.



Fin dalla sua prima conferenza stampa, infatti, Longo ha sempre dichiarato di voler puntare su questa coppia di attaccanti.