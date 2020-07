Simone Verdi, Andrea Belotti e Simone Zaza di nuovo insieme dal primo minuto. La partita di domani contro la Spal potrebbe dare al Torino la salvezza aritmetica (nel caso in cui il Lecce non andasse oltre al pareggio contro il Bologna): per questo motivo Moreno Longo vuole la vittoria a ogni costo e ha deciso di affidarsi al suo tridente titolare.



Il Torino a Ferrara scenderà in campo con il 3-4-1-2 con Verdi alle spalle dei due centravanti.