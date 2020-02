Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Torino Moreno Longo ha parlato anche delle condizioni di Verdi, Zaza e Baselli: "Verdi ha l'influenza, non si è allenato nemmeno oggi ma è convocato. Domani lo valuteremo. Abbiamo qualche idea di come sostituirlo, abbiamo un paio di alternative. Zaza e Baselli? Il loro problema è solo il minutaggio: Baselli è stato fermo un po' più tempo, ma entrambi possono fare uno scampolo di partita. Spero che il prima possibile possano essere pronti dal primo minuto".