Moreno Longo, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Brescia: "Al termine della partita ho radunato i giocatori a centrocampo, ci tenevo perché sapevamo tutti dell’importanza della partita. Sono gare trappola, noi avevamo tutto da perdere e il Brescia niente. Siamo passati in svantaggio, poi abbiamo recuperato con personalità. Non ho mai avuto paura, anche sullo svantaggio. L’1-0 era bugiardo, la squadra aveva approcciato bene alla partita. Sono contento per Verdi, questo deve essere l’inizio per lui. Siamo consapevoli che oggi è stato fatto un passo che andava fatto, ma la strada per la salvezza è ancora lunga. Ci sono ancora partite importanti da dover vincere, adesso aspettiamo l’Inter. Vincere contro una big ci manca".