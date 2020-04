Non è certo un mistero che Giacomo Bonaventura sia nel mirino del Torino. Il centrocampista non rinnoverà il proprio contratto con il Milan e a fine stagione si libererà a parametro zero. Il giocare per la sua duttilità, la capacità di ricoprire vari ruoli in campo e per le proprie qualità tecniche, piace molto a Moreno Longo che lo vorrebbe come primo acquisto in vista della prossima stagione.



Il tecnico vorrebbe infatti iniziare la preparazione al campionato 2020/2021 con la rosa quasi del tutto completa già al primo giorno di ritorno. Il direttore sportivo Massimo Bava cercherà di accontentarlo.