Dopo quella di Ola Aina da parte della Nigeria, in casa Torino arriva un'altra convocazione in nazionale: quella di Sasa Lukic nella Serbia. La selezione balcanica sarà impegnata nelle sfide di Nations League contro il Montenegro e contro la Lituania, il nazionale il centrocampista ritroverà il suo ex compagno di squadra Adem Ljajic.



Ora i tifosi granata attendono di conoscere i nomi dei calciatori convocati da Roberto Mancini per le partite dell'Italia contro il Portogallo e contro gli Stati Uniti, in particolare si attende di sapere se Andrea Belotti tornerà a vestire la maglia azzurra.