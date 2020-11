Sasa Lukic è stato uno dei giocatori del Torino che ha avuto il rendimento migliore nella prima parte di campionato, permettendo anche alla squadra di raccogliere punti importanti contro il Sassuolo e il Genoa con i suoi gol.



Il centrocampista serbo è ora stato fermato dal Covid ma in casa granata si spera che possa torna a disposizione per la partita di sabato prossimo contro la Juventus. La stessa speranza ce l'ha Mergim Vojvoda, anche se nel ruolo di terzino destro si sta ora mettendo in luce il giovane Wilfred Singo.