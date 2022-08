Contro il Monza, al debutto in campionato, Karol Linetty è stato schierato titolare nel centrocampo del Torino più per necessità che per scelta, considerato che alla vigilia della partita Sasa Lukic si era autoescluso dai convocati. Il centrocampista polacco ha però fornito un'ottima prestazione contro i brianzoli ed è stato confermato anche nelle successive partite contro Lazio e Cremonese.



Anche ora, a due giorni dalla partita contro l'Atalanta, Lukic e Linetty sono in ballottaggio per una maglia da titolare.