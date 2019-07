Il Torino ha messo nel mirino l'Europa League, e anche il centrocampista serbo Sasa Lukic non fa nulla per nasconderlo: "Abbiamo un unico obiettivo ed è l'Europa - spiega in conferenza stampa - voglio farmi trovare subito pronto". Poi uno sguardo al passato: "La stagione scorsa è andata bene, i gol che ho fatto mi hanno aiutato a trovare fiducia e quello al derby mi ha fatto diventare più famoso. L'esperienza in Spagna, invece, mi è servita per migliorare la tecnica. Il mio ruolo? A centrocampo posso giocare ovunque. Mi ispiro a Modric e sogno di arrivare in alto con il Torino e con la nazionale. Voglio diventare un giocatore importante".