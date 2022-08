Per il debutto nel nuovo campionato il Torino dovrà fare a meno del proprio capitano: Sasa Lukic non è infatti stato convocato per la partita contro il Monza. Alla base della scelta di Ivan Juric non c'è un infortunio (nonostante in settimana il centrocampista non si sia allenato a pieno ritmo per un lieve problema fisico) ma una scelta tecnica. Alla base della decisione ci sarebbe alcuni contrasti avuti con il tecnico croato.



C'è ancora un certo margine di tempo per far rientrare il caso (come era accaduto con Marko Pjaca prima del derby di ritorno nello scorso campionato), la partita contro il Monza è in programma infatti alle 20.45 ma certo l'estate del Torino continua a essere molto travagliata, iniziata con l'ormai celebre video della lite tra Juric e Davide Vagnati e proseguito ora con l'esclusione del capitano dalla lista dei convocati per la prima partita di campionato.