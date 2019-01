Sasa Lukic resterà al Torino, almeno fino al termine della stagione. Il centrocampista serbo, che fino a questo momento non ha trovato molto spazio alla corte di Walter Mazzarri, con la partenza di Roberto Soriano (passato al Bologna) potrebbe giocare con maggiore continuità già a partire dalle prossime settimana.



Con Soualiho Meité squalificato per due giornate, Lukic potrebbe scendere in campo dal primo minuto sia contro la Roma che contro l'Inter. Nel girone di ritorno il regista serbo si giocherà la permanenza al Torino anche in futuro.