Dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, il centrocampista del Torino, Sasa Lukic, ha parlato in conferenza stampa.



"In questo settimane il mister mi ha provato anche come trequartista, io in questi anni a Torino ho giocato in tutti i ruoli a centrocampo. Posso giocare ovunque, io sono a completa disposizione. Mi piace giocare anche come mediano e come trequartista"



Lukic ha parlato anche della scelta di restare al Torino: "Se sono stato cercato da Spartak Mosca e Crystal Palace? Non leggo tanto i giornali, è anche normale che per ogni calciatore escano nomi di squadre interessate. Io sono un giocatore del Torino e penso solo a fare bene al Toro".



Sulla sua esperienza al Torino: "Questo è il mio quinto anno a Torino e qua mi sento a casa. Ogni anno cerco di fare meglio che posso. L'anno scorso sono partito bene poi il Covid mi ha fermato e non sono più riuscito a tornare quello della prima parte della stagione. Però io lavoro sempre al massimo".



Sul passato: "Voglio dimenticare gli ultimi due anni, lo sappiamo che abbiamo fatto male. Sappiamo dove abbiamo sbagliato e quali sono gli errori che dobbiamo correggere. Non mi piace però tornare al passato, adesso penso al presente: c'è un mister che è un grande allenatore e vogliamo fare tutti una bella stagione perché tutti i tifosi del Toro meritano. Da quando sono qua ho visto in tutti i ragazzi tanto ottimismo, fiducia e voglia di fare bene".