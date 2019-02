Un po' a sorpresa nelle ultime settimane Sasa Lukic si è ritagliato un posto da titolare nel centrocampo del Torino, costringendo alla panchina giocatori come Daniele Baselli e Soualiho Meité, due titolarissimi della prima parte di stagione. Ora il centrocampista serbo si candida per un posto da titolare anche per la partita di domenic contro il Napoli.



Nel centrocampo granata Tomas Rincon è sicuro di una maglia da titolare, Lukic, Baselli e Meité si contendono invece gli altri due posti da titolare nel 3-5-2 con cui Walter Mazzarri schiererà la sua squadra.