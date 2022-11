Il centrocampsita del Torino Sasa Lukic ha parlato dal ritiro della Serbia nel giorno dell'amichevole della sua nazionale contro il Bahrain: "Sono rimasto lo stesso ragazzo di quando non ero ancora nessuno, e sarà così anche se dovessi andare in un club più importante - ha detto a Sportal - E' un insegnamento che mi ha dato la mia famiglia e mi accompagnerà per tutta la vita. Il nuovo ruolo? mi piace giocare da mediano, anche se non sono io a scegliere".



FUTURO - "Ho grandi ambizioni e sono sicuro che arriverò dove mi ero programmato, vedremo se succederà dopo il Mondiale o la prossima estate".



NAZIONALE - "Sono sempre circondato da miei connazionali. Prima c'erano Ljajic, Maksimovic e Mihajlovic in panchina; ora Milinkovic Savic e Radonjic. Per noi è più facile perché sappiamo di poter contare uno sull'altro, ci frequentiamo anche fuori dal campo e stiamo insieme giornate intere. Poi magari ci annoiamo, a quel punto andiamo via ognuno a casa propria".