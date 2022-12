Il futuro di Sasa Lukic è al momento un'incognita e le possibilità che il centrocampista possa lasciare il Torino nel corso della sessione invernale di calciomercato sono alte.



Al momento però tutte le trattative per una sua cessione sono state bloccate: gli infortuni di Ilkhan e Linetty hanno reso cortissima la coperta in mezzo al campo per Ivan Juric e per questo motivo almeno nella prima metà di gennaio Lukic non verrà ceduto.