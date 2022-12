Il rinnovo di Saša Lukic col Torino (contratto in scadenza nel 2024) è in salita. Arrivano ulteriori conferme dai colleghi di Tuttosport: non a caso i piemontesi si stanno guardando attorno, ed avrebbero individuato pure il sostituto. Si tratta di Nahitan Nandez, rimasto al Cagliari nonostante la retrocessione in B. Il 26enne uruguagio ha totalizzato 15 presenze (1 assist) in cadetteria con i sardi fin qui.