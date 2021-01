Lussazione alla spalla per Mergim Vojvoda. Lo si apprende dal report del Torino:



Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia in vista della diciottesima giornata di serie A contro lo Spezia, in programma sabato all’Olimpico “Grande Torino” (calcio d’inizio alle ore 18). Marco Giampaolo ha diretto un doppio programma di lavoro per i granata: seduta di scarico per i calciatori impiegati ieri sera contro il Milan, lavoro tecnico per gli altri elementi a disposizione. Le indagini strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda, uscito ieri al 39’ del secondo tempo, hanno confermato la lussazione alla spalla sinistra. Nei prossimi giorni verranno stabilite le indicazioni al trattamento chirurgico oppure a quello conservativo. Domani in calendario un allenamento tecnico-tattico.