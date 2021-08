Lyanco sta per diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Southampton. Il difensore nel tardo pomeriggio ha lasciato l'Italia ed è volato in Inghilterra dove presto firmerà il contratto con il club biancorosso.



Da tempo Lyanco aveva chiesto la cessione del Torino e, dopo che la trattativa con il Betis Siviglia è naufragata, il direttore tecnico Davide Vagnati ha trovato l'accordo con il club inglese per il trasferimento a titolo definitivo del difensore brasiliano.