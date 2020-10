La prestazione di Lyanco contro il Cagliari non è certo stata delle migliori, come dimostra anche il fatto che un errore proprio del brasiliano, schierato a sorpresa al posto di Bremer, ha portato alla seconda rete della formazione sarda. E' così che per la partita di venerdì contro il Sassuolo, Marco Giampaolo è pronto a cambiare nuovamente la difesa del suo Torino.



Al fianco del confermato Nkoulou dovrebbe rientrare proprio Bremer, che aveva giocato titolare le prime due partite di questo campionato, contro Fiorentina a Atalanta.