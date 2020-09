La trattativa per il possibile passaggio di Lyanco allo Sporting Lisbona è più viva che mai, nonostante sia ancora distante dalla conclusione: non c'è infatti ancora l'accordo tra le due società.



Il Torino per ora resta fermo sulla richiesta di 15 milioni di euro per il cartellino del difensore, il club lusitano spera invece di chiudere l'affare a cifre inferiori. Lo Sporting Lisbona nel frattempo ha trovato l'intesa con il giocatore, che ha già dato il proprio consenso a vestire la maglia biacaverde.